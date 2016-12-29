В Петербурге покупатель избил участкового, изымавшего контрафактный алкоголь в магазине

Участковый попросил мужчину удалиться из круглосуточного магазина, но тот в ответ решил ударить его.

Потасовкой между полицейским и покупателем закончилось изъятие контрафактного алкоголя в круглосуточном магазине. 29-летний участковый уполномоченный Невского района проверял продуктовый магазин на проспекте Обуховской Обороны около десяти часов вечера во вторник, 10 января. Сообщается, что капитан полиции попросил находившегося в помещении покупателя покинуть заведение. Однако тот, видимо, упорно хотел получить нужный ему товар. Мужчина трижды ударил служителя закона в грудь.

Пострадавший правоохранитель обратился к медикам. Врачи зафиксировали ушиб грудной клетки и травму плеча.

Коллеги избитого вычислили подозреваемого. Им оказался 34-летний сотрудник отдела в МО "Народный" и руководитель дружины Невского района. Полицейские собрали материалы и готовятся передать их следственному комитету, чтобы тот принимал дальнейшие решения относительно мужчины. Обстоятельства вечернего инцидента уточняются.

Накануне мы сообщали, что мужчина забил до смерти своего знакомого в Ленобласти. Инцидент произошел в деревне Малые Колпаны Гатчинского района.