Приставы арестовали квартиры ЖК "Лондон Парк" из-за долгов дольщикам и городу

Петербургское управление Федеральной службы судебных приставов наложило арест на непроданные квартиры введенной первой очереди ЖК "Лондон Парк".

Петербургские судебные приставы наложили арест на 575 квартир в первой очереди ЖК "Лондон Парк", введенной в эксплуатацию. УФССП лишило компанию возможности реализовать еще непроданные квартиры. Столь строгие меры связаны с тем, что застройщик ООО "ЛП" задолжал дольщикам и городу около 450 миллионов рублей, сообщает "Фонтанка".

Приставы не смогли получить информацию о свободных площадях, поэтому арест наложили на всю очередь. Застройщик уверен, что действия ССП – это давление. Компания хочет обжаловать решение в суде. При этом в компании Л1, которая занимается продажей площадей жилого комплекса, заметили, что предоставили служителям закона данные о свободных квартирах. Там также уверены, что ограничения лишь временные и скоро вопрос удастся урегулировать.