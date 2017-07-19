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Приставы арестовали квартиры ЖК "Лондон Парк" из-за долгов дольщикам и городу

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Петербургское управление Федеральной службы судебных приставов наложило арест на непроданные квартиры введенной первой очереди ЖК "Лондон Парк".

Петербургские судебные приставы наложили арест на 575 квартир в первой очереди ЖК "Лондон Парк", введенной в эксплуатацию. УФССП лишило компанию возможности реализовать еще непроданные квартиры. Столь строгие меры связаны с тем, что застройщик ООО "ЛП" задолжал дольщикам и городу около 450 миллионов рублей, сообщает "Фонтанка".

Приставы не смогли получить информацию о свободных площадях, поэтому арест наложили на всю очередь. Застройщик уверен, что действия ССП – это давление. Компания хочет обжаловать решение в суде. При этом в компании Л1, которая занимается продажей площадей жилого комплекса, заметили, что предоставили служителям закона данные о свободных квартирах. Там также уверены, что ограничения лишь временные и скоро вопрос удастся урегулировать.

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Теги: арест на имущество , дольщики , жк лондон парк , нвоости спб , приставы спб
Категории: Новости СПб

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