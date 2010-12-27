"Ленводхоз" пообещал выплатить долги после ареста 21 судна

Судебные приставы арестовали 21 судно ГУП "Ленводхоз" из-за многомиллионного долга. Пресдтавители организации пообещали погасить задолженность в ближайшее время.

Региональное управление службы судебных приставов наведались в ГУП "Ленводхоз". Организация накопила 8,6 миллиона рублей перед ООО "ПТК". ГУП не оплачивал топливо, сообщают в пресс-службе ФССП.

Приставы арестовали шаланды, баржи и пароходы "Ленводхоза". Всего ограничения наложили на 21 судно. В организации пообещали в скором времени выплатить долг. Если они этого не сделают, то судна продадут в счет погашения задолженности.

Ранее арбитражный суд Петербурга постановил взыскать 8,6 миллиона с "Ленводхоза". Часть средств компания погасила сразу же после заседания, но с остатками не торопилась.

Ранее Piter.tv сообщал, что транспортная полиция Петербурга нашла прогулочное судно с нелегальным алкоголем.