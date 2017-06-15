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В Петербурге прикрыли подпольное казино

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В доме на Корпусной улице была рулетка и игровые автоматы

На Корпусной улице в Петроградском районе Петербурга накануне "накрыли" очередное подпольное казино. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, по факту инцидента уже возбуждено уголовное дело.

Полиция пришла в элитный дом на Корпусной, 9, еще первого июня 2017 года. Известно, что в помещении, где было оборудовано нелегальное игорное заведение, обнаружили не только рулетку, фишки для ставок и 24 игровых автомата, но и наличность – в общей сложности около миллиона рублей. 

Следственный комитет инициировал уголовное дело по статье "незаконная организация и проведение азартных игр".

Видео: архив

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Теги: азартные игры , корпусная улица , петербург , подпольное казино , уголовное дело
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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