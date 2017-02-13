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В Петербурге приезжий изнасиловал пьяную продавщицу пива

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Извращенец воспользовался беспомощным состоянием женщины

Несколько дней назад в полицию обратилась 35-летняя женщина. Она рассказала об эпизоде сексуального насилия, случившегося с ней. По словам женщины, 10 февраля малознакомый мужчина, который пришел к ней в гости в квартиру на улице Стойкости, воспользовался ее беспомощным состоянием (она довольно много выпила) и изнасиловал.

Позднее в тот же день пострадавшая от сексуального насилия женщина обнаружила, что была еще и обокрадена. Известно, что преступник вынес из квартиры ноутбук, сумку с  ценными личными вещами, а также православную икону Матронушки-босоножки.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Сейчас преступника разыскивают.

Видео: из архива

Теги: изнасилование , петербург , уголовное дело
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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