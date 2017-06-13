Пожилая петербурженка и ее сын погибли в пожаре на Лени Голикова

Вечером в понедельник в квартире на улице Лени Голикова произошел крупный пожар. В результате погибли хозяева жилья, а их пожилая гостья угодила в больницу.

Около 21.39 в МЧС сообщили о возгорании в квартире дома 50 на улице Лени Голикова. Прибывшие на место спасатели оценили ситуацию: огонь охватил комнату 16 квадратных метров двухкомнатной квартиры.

Спасатели быстро локализовали пожар: уже в 22.05. Однако избежать жертв и пострадавших не удалось. В огне погибли 92-летняя хозяйка квартиры и ее 63-летний сын. Также в квартире нашли 65-летнюю женщину с травмами. Ее в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Врачи нашли у пострадавшей термические ожоги левой ноги, а также отравление угарным газон. По предварительным данным, двое владельцев жилья скончались также от отравления. Причиной пожара стало курение в постели.