Наркоторговец пытался сбежать от полиции в окно, но получил тяжелые травмы

Правоохранители пришли с обыском к мужчине, подозреваемому в наркоторговле. Тот решил сбежать через окно, но получил тяжелые травмы и попал в больницу.

Необычный случай произошел при обыске в квартире жома на Вербной улице. Правоохранительные органы прибыли на место, чтобы проверить 35-летнего жильца. Мужчину подозревают в наркоторговле. Именно за подтверждением этих обвинений полицейские и пришли к нему.

Наверное, подозреваемому было, что скрывать. Поэтому он решил удалиться из квартиры. Выбрал для этого он самый экстремальный способ – выйти в окно. Но мужчина не оценил свои силы. Приземлиться удачно не получилось. Полицейским пришлось вызывать скорую помощь для своего подозреваемого. В результате падения тот получил серьезные травмы. Его отвезли в больницу.

По факту инцидента проводится проверка, устанавливаются все подробности. А расследования уголовного дела, связанного с наркотиками, продолжается своим чередом.

Накануне мужчина погиб после падения из окна четвертого этажа. Тело незнакомца нашли около одного из домов на проспекте Энтузиастов. Вскоре удалось установить личность, погибший оказался местным жителем 1946 года рождения.