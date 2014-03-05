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В Петербурге пресекли деятельность мошенников, продававших БАДы под видом лекарств
Сегодня, 18:37
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TretyakovaS
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В Петербурге пресекли деятельность мошенников, продававших БАДы под видом лекарств

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Оперативники задержали десять участников преступной группировки, которые продавали пенсионерам биологические добавки.

На удочку мошенников попадались в основном пожилые люди от 79 от 84 лет, которым преступники нанесли ущерб более 3,3 млн рублей.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, участники преступной группировки были задержаны в результате оперативно-розыскных еще в апреле 2016 года.

Тогда задержанных обвинили по двум статьям УКРФ: мошенничество и организация преступного сообщества или участие в нем. В ходе дополнительных оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что в деле замешаны еще десять граждан, подозреваемые в 11 подобных преступлениях в отношении пенсионеров в возрасте от 79 от 84 лет. Преступники были задержаны.

ГСУ СК России по г.Санкт-Петербургу возбудило уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).  Для фигурантов дела были избраны различные меры пресечения, в их числе и заключение под стражу. По делу продолжается следствие.

 

Теги: организованная преступная группировка
Категории: Новости СПб

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