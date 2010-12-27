В Петербурге представили "красивый" и "драгоценный" футбольный мяч

На прошедшем матче-открытии Кубка конфедераций в Петербурге, который завершился победой россиян над новозеландцами, представили новый футбольный мяч. Назвали его - Krasava.

Как сообщает "Конкретно.ру", прошедший матч-открытие Кубка конфедераций в Петербурге, ознаменовавшийся победой россиян, отметился еще одним событием - представлением нового футбольного мяча "Krasava".



Организаторы турнира заявляют, что внешний вид мяча вдохновлен «красотой игры» и «драгоценными камнями». Графический рисунок сочетает в себе красный и черный цвета и выполнен в виде трещин и расколов. Зрители впервые увидели спортивный снаряд на церемонии открытия 17 июня, а затем и в действии. Российские футболисты на стадионе «Санкт-Петербург» смогли отправить два безответных мяча в ворота сборной Новой Зеландии.