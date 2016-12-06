В Петербурге хотят прикрыть лазейку, позволяющую торговать алкоголем по ночам

Комитет по законодательству ЗакСа хочет внести изменения в закон о торговле алкоголем в Северной столице. Парламентарии хотят закрыть лазейку, которая позволяет недобросовестным точкам продавать спиртное по ночам.

Члены Комитета по законодательству Законодательного собрания поддержали на заседании в пятницу, 23 июня, внесение изменений в закон "Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге". Нововведения ограничат продажу алкоголя в пунктах общественного питания в таре и упаковке.

Депутаты надеются таким способом закрыть магазины, которые прикрываются вывеской кафе, чтобы торговать алкоголем по ночам. Для обхода закона им всего лишь нужно открыть бутылку и оформить ее "на вынос".

Автором законопроекта стал Денис Четырбок. Он отметил, что в некоторых магазинах выбор алкогольной продукции больше, чем молочной. Горожане жалуются на появление лжебаров. Ужесточение закона коснется только недобросовестных точек, в ресторанах же по-прежнему будет заказывать алкоголь.

Идея понравилась и членам комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Смольного.