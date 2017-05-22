В Петербурге пожилой мужчина упал в канал после приступа эпилепсии

Мужчину в бессознательном состоянии выловили из Дудергофского канала

Накануне утром на проспекте Героев в Петербурге из Дудергофского канала выловили пожилого мужчину – живого, но в бессознательном состоянии; его госпитализировали в одну из городских больниц.

Медики поместили пострадавшего в шоковую реанимацию; предположительно, в воду мужчина упал после приступа эпилепсии. Состояние его врачи оценивают как тяжелое.

Известно, что личность немолодого мужчины удалось установить – это петербуржец 78 лет. Личность мужчины была идентифицирована по документам, которые нашлись в одном из его карманов.

Сейчас врачи борются за жизнь пожилого пациента.

Видео: архив