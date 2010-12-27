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В Петербурге появится памятник женщине-блокаднице
Сегодня, 14:18
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TretyakovaS
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В Петербурге появится памятник женщине-блокаднице

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В Петербурге планируют возвести памятник женщине-блокаднице.

В среду, 19 июля в ходе пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад" обсудят план по возведению в Петербурге памятника женщине-блокаднице в рамках программы "Санкт-Петербург: три эпохи, три периода".

Стоит сказать, что впервые идея установить подобный памятник прозвучала в 2015 году в КДЦ "Красногвардейский" на встрече школьников с жителем блокадного Ленинграда Юрием Кудряшовым. Мужчина рассказал, что в детстве дежурил с мамой на крыше и сбрасывал зажигалки. Встречу организовали общественники из "Женщины и экономика Санкт-Петербурга".

Идею поддержали городские власти и другие общественные организации, в результате чего была сформирована инициативная группа. Местом памятника - территория Покровской больницы, которая в военные годы была госпиталем.

Фото: ВКонтакте/ Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник

Теги: в петербурге установят памятник женщине-блокаднице , новости спб
Категории: Новости СПб

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