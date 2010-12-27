В Петербурге составлен рейтинг 10 разводных мостов

В Петербурге появился рейтинг разводных мостов. В тройку призеров вошли Дворцовый, Тучков и Александра Невского мосты.

Специалисты "Мостотреста" составили рейтинг популярных разводных мостов в Санкт-Петербурге. Во внимание взяли посещаемость страниц мостов на сайте учреждения.

Фаворитом по прежнему остается Дворцовый мост. Им интересовалось больше 20% посетителей сайта.

Тучков мост перебрался с 7 на 2 место. Он заинтересовал 17% пользователей. Специалисты утверждают, что повышенное внимание мост получил в результатие реконструкции переправы.

Третье место занимает мост Александра Невского. Далее идут Биржевой и Благовещенский мосты.

В топ 10 мостов попали также Троицкий, Большеохтинский, Литейный, Володарский и Сампсониевский мосты. А на последнем месте оказался 1-й Елагин мост.

"Надеемся, что мост повысит к себе интерес уже потому, что в этом году он отмечает сразу две юбилейные даты: в 1817 году, 200 лет назад, на месте нынешнего моста навели плашкоутный мост. А 65 лет назад, в 1952 году, открылась современная металлическая переправа", отметили в "Мостотресте".

Фото: "Вконтакте" "Златослава Лиговская"