Волшебный трамвай запустили в Петербурге

Горэлектротранс порадовал жителей и гостей Северной столицы: трамвай №3 украсили световой иллюминацией.

На днях, петербуржцы удивились волшебному трамваю, который теперь курсирует по маршруту №3. Его украсили разноцветными гирляндами, которые постоянно светятся. Трамвай выглядит как большая новогодняя игрушка. Цель такого мероприятия проста: скрасить предновогодние хлопоты и настроить на чудеса.



А в новогодний уикенд по городу будут курсировать аж три волшебных ретро-трамвая. Вагоны светятся как снаружи, так и внутри. Для такого события придумали свой хэштег #ВолшебныйТрамвай. Если вам посчастливится проехаться в нем по Северной столице, непременно загадайте желание, и оно обязательно сбудется. Поймать новогодний трамвай можно в центре Петербурга. Можно даже устроить себе даже экскурсию по городу, которая продлится около двух часов. Поговаривают, что сам Дед Мороз и Снегурочка не раз прокатятся на волшебном трамвае.

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Видео: youtube, Владимир Олегович