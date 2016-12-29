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Волшебный трамвай запустили в Петербурге

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Горэлектротранс порадовал жителей и гостей Северной столицы: трамвай №3 украсили световой иллюминацией.

На днях, петербуржцы удивились волшебному трамваю, который теперь курсирует по маршруту №3. Его украсили разноцветными гирляндами, которые постоянно светятся. Трамвай выглядит как большая новогодняя игрушка. Цель такого мероприятия проста: скрасить предновогодние хлопоты и настроить на чудеса.


А в новогодний уикенд по городу будут курсировать аж три волшебных ретро-трамвая. Вагоны светятся как снаружи, так и внутри. Для такого события придумали свой хэштег #ВолшебныйТрамвай. Если вам посчастливится проехаться в нем по Северной столице, непременно загадайте желание, и оно обязательно сбудется. Поймать новогодний трамвай можно в центре Петербурга. Можно даже устроить себе даже экскурсию по городу, которая продлится около двух часов. Поговаривают, что сам Дед Мороз и Снегурочка не раз прокатятся на волшебном трамвае.

Ранее мы писали, символом Нового года 2017 будет Огненный Петух: приметы и подарки.
 

 Видео: youtube, Владимир Олегович

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Категории: Новости СПб Новости России Лента новостей

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