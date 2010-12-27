В Петербурге появилось граффити, высмеивающее Дмитрия Киселева

На одной из улиц Петербурга появилось граффити, посвященное профессиональной деятельности журналиста и телеведущего Дмитрия Киселева.

Петербургские мастера стрит-арта из движения Явь изобразили Дмитрия Киселева в виде монстра Крэнга из мультика "Черепашки Ниндзя". Свое очередное острое граффити они посвятили пропаганде в государственных СМИ. Яркое изображение на стене временной рабочей бытовки изображает Крэнга с лицом, напоминающим "самого популярного журналиста страны". Крэнг прижимает один из щупальцев к губам характерным жестом и произносит: "Совпадение? Не думаю". Таким образом художники сравнили монструозный мозг, проживающего в чужом теле, с идеями Киселева, которые тоже легко проникают в головы простых людей.

Хотят ли люди быть оболочкой для чьих-то чужих мозгов? В каких то частных случаях — возможно. Должна ли журналистика в её классическом предназначении стремиться заменить аналитические свойства конечных потребителей? В современных реалиях информационного шума данный вопрос остается открытым…, - говорится в официальном пресс-релизе "Яви".

Точное местонахождение нового граффити пока что неизвестно. Судя по фотографиям, оно находится в одном из спальных районов города. Заметим, что изображение выполнено в анимационном стиле и не содержит издевательств над внешностью телеведущего. Более того, создатели "портрета" уверяют, что не отстаивают конкретную точку зрения в спорах о пропаганде и свободе СМИ.