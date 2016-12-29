В Петербурге появилось граффити с писающим Обамой

В одном из дворов Санкт-Петербурга появился ростовой портрет Барака Обамы, писающего на стену жилого дома.

В Петербурге появилось еще одно скандальное политическое граффити. На этот раз в типичном дворе-колодце уличные художники изобразили на стене жилого дома экс-президента США Барака Обаму. Темнокожий политик справляет нужду прямо на асфальт и ехидно улыбается. Судя по всему, так авторы граффити решили ответить на известный мем, о том, что Барак Обама "делает ямы на российских дорогах и мочится в подъездах".

Уже известны авторы и исполнители этой креативной задумки. "Писающий Обама" стал частью перфоманса #poligraff от петербургской команды арт-активистов "Явь".

Популярный в России мем, про бывшего президента США Барака Обаму, пачкающего подъезды больше не актуален. К сожалению многих, господин Обама передал свой пост другому человеку и потерял все привилегии, связанные с должностью. Теперь, помимо прочего, у него нет ключей и от российских подъездов, а значит, справлять нужду ему придётся где-то на улице, а россиянам - винить в своих бедах, проблемах и грязных подъездах - кого-то другого, - рассказали они о своей работе.

Ранее мы писали, что фривольное граффити с Мадонной и Трампом появилось в Петербурге. На том портрете певица и президент США были изображены после полового акта, который Мадонна пообещала осуществить с каждым американцем, который проголосует за Хиллари Клинтон.