В Петербурге появились Банный переулок, Царицынский проезд и 43 новые улицы

В Северной столице дали названия безымянным проездам и переименовали 45 улиц. Документы об этом подписал губернатор Георгий Полтавченко.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановления городского правительства о новых названиях для 45 улиц, проездов и дорог. Все новые наименования приняли с учетом решения Санкт-Петербургской межведомственной по наименованиям комиссии. Документы глава города подписал во вторник, 31 января.

В Центральном районе появилась Амбарная улица – между площадью Александра Невского и Херсонской улицей. Царицынский проезд появился между Мойкой и каналом Грибоедова, а между Фонтанкой и Загородным проспектом – Банный переулок.

Улице, соединяющей Дорогу на Турухтанные острова и Кронштадтскую улицу, присвоили имя Ивана Зубкова, создателя блокадной железнодорожной трассы.

В Невском районе появились Якутская, Паткановская и Гудиловская улицы, Ткацкий и Антокольский переулки. Колхозная улица в Павловске теперь снова называется Пограничная Федоровская дорога, а Полевая улица в Гуммолосарах стала Гумилевской. В Шущарах дали название осту через реку Славянку, теперь он Муромский.