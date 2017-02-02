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Вчера, 13:03
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Asyaromanenkova
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В Петербурге появились Банный переулок, Царицынский проезд и 43 новые улицы

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В Северной столице дали названия безымянным проездам и переименовали 45 улиц. Документы об этом подписал губернатор Георгий Полтавченко.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановления городского правительства о новых названиях для 45 улиц, проездов и дорог. Все новые наименования приняли с учетом решения Санкт-Петербургской межведомственной по наименованиям комиссии. Документы глава города подписал во вторник, 31 января.

В Центральном районе появилась Амбарная улица – между площадью Александра Невского и Херсонской улицей. Царицынский проезд появился между Мойкой и каналом Грибоедова, а между Фонтанкой и Загородным проспектом – Банный переулок.

Улице, соединяющей Дорогу на Турухтанные острова и Кронштадтскую улицу, присвоили имя Ивана Зубкова, создателя блокадной железнодорожной трассы.

В Невском районе появились Якутская, Паткановская и Гудиловская улицы, Ткацкий и Антокольский переулки. Колхозная улица в Павловске теперь снова называется Пограничная Федоровская дорога, а Полевая улица в Гуммолосарах стала Гумилевской. В Шущарах дали название осту через реку Славянку, теперь он Муромский.

Теги: губернатор , новости спб , полтавченко , проезды , район , улицы
Категории: Новости СПб

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    Вчера
    15:14
    Родионова Ольга Ответить

    И таки констатируем: в Петербурге нет улицы Н.В.Гоголя, автора "Невского проспекта"... нет и улицы Салтыкова-Щедрина...((( Грустно, господа

    Вчера
    14:53
    Бердников Александр Ответить

    Спасибо, что не Кадырова и Дудаева... :/

    Вчера
    14:32
    БАРАБАНОВ ДЕНИС Ответить

    "...а Полевая улица в Гуммолосарах стала Гумилевской. В Шущарах дали название....." ШуШары без "щ")

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