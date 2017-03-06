Видео: В Петербурге после аварии на крышу опрокинулась машина такси

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал

Вечером в воскресенье, 5 марта 2017 года, на Измайловском проспекте произошла серьезная дорожная авария "с перевертышем": после столкновения на крышу опрокинулся автомобиль такси.

Как стало известно, авария произошла около семи часов вечера на пересечении Кузнецовской улицы и Измайловского проспекта. Свидетели происшествия, подписчики сообщества spb_today, предположили, что причиной происшествия мог стать неисправный светофор.

На странную регулировку дорожного движения автолюбители жаловались еще днем. В сообществе spb_today был опубликован пост, в котором говорилось, что светофор на этом участке дорожного движения работает некорректно.

"Светофор глючил: то жёлтым мигал, то сразу цвет. Днем просто не работал", - написал один из участников сообщества.

Информации о пострадавших не поступало. На месте работали все службы.

Видео, фото: spb_today