В Петербурге помощник депутата на велосипеде стал участником дорожного конфликта

В Петербурге на площади Тургенева произошел дорожный конфликт между велосипедистом и женщиной-водителем.

В Петербурге столкновение мужчины-велосипедиста и женщины-водителя едва не переросло в масштабный конфликт. ЧП случилось сегодня, 19 мая, в районе площади Тургенева. По неподтвержденным данным, за рулем "железного коня" находился помощник одного из депутатов ЗакСа. Предыстория происшествия пока что не установлена, однако сам скандал между двумя петербуржцами попал на видео. Его оперативно выложили в социальные сети свидетели ссоры.

На видео можно заметить, что мужчина с велосипедом и женщина из "Рено Дастер" стоят посреди пешеходного перехода на регулируемом перекрестке. Светофор показывает "зеленый свет" для пешеходов, что не смущает хозяйку автомобиля, занявшую треть перехода. Сама женщина в красном пальто отчитывает немолодого мужчину за то, что он ее "напугал". Дама требует, чтобы оппонент представился, и тот называет себя "Рупасов, помощник депутата".

После непродолжительной разборки женщина и мужчина разошлись. Велосипедист крикнул "я еду к боссу", а дама, эмоционально взмахнув руками, вернулась за руль "Рено". По словам очевидцев, зачинателем конфликта стал именно "помощник депутата". Он несколько раз пнул ногой бампер машины, которая то ли перегородила ему путь, то ли не уступила дорогу. Однако 100-процентную причину дорожного конфликта очевидцы так и не смогли назвать.

Отметим, что сегодня, 19 мая, в России проходит акция "На работу на велосипеде". Возможно, помощник депутата по фамилии Рупасов также хотел добраться в ЗакС на своем двухколесном транспортном средстве.

видео: социальные сети