В Петербурге полностью открыли створы дамбы

Сообщается, что угрозы наводнения нет

После вчерашнего закрытия створ дамбы в Петербурге, связанного с штормовым предупреждением, угроза наводнения миновала, и створы вновь были открыты. Напомним, накануне вечером в МЧС сообщили, что уровень воды может подняться на 110-140 сантиметров.

Сообщается, что в течение семи часов специалисты осуществляли маневрирование затворами, преграждающими доступ опасной воды к дельте Невы.

Во вторник угроза наводнения исчезла. Дамба открыта, а комплекс защитных сооружений на ней приведен в штатное положение.

Отметим, уровень воды в городских реках и каналах в понедельник, 26 декабря 2016 года, поднимался, но не слишком значительно: примерно на полметра-метр против обычного состояния.

Видео: архив