В Петербурге полиция занимается дерзким разбоем в частном доме‍

Двое преступников ограбили коттедж на Земледельческой улице.

Под Петербургом двое преступников ограбили коттедж. Произошло это около пяти вечера четверга, 13 июля 2017 года. Как стало известно, злоумышленники пробрались в дом на Земледельческой улице через черный ход. Внутри их увидела помощница по хозяйству.

Преступники скрывали лица – один из них был в глубоко натянутом на голову капюшоне, а другой в маске. Преступники распылили 43-летней домработнице газ из баллончика в лицо и принялись обчищать дом.

Грабители собрали в доме все ювелирные украшения, какие только нашли, а затем скрылись, прихватив то, что попалось под руку: банковскую карту, 2000 рублей, два мобильных телефона и три планшетных компьютера.

Как сообщается, дом принадлежит предпринимателю, который занимается поставками компонентов, материалов и оборудования для производства металлической посуды.

Видео: архив