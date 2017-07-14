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В Петербурге полиция занимается дерзким разбоем в частном доме‍

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Двое преступников ограбили коттедж на Земледельческой улице.

 Под Петербургом двое преступников ограбили коттедж. Произошло это около пяти вечера четверга, 13 июля 2017 года. Как стало известно, злоумышленники пробрались в дом на Земледельческой улице через черный ход. Внутри их увидела помощница по хозяйству. 

Преступники скрывали лица – один из них был в глубоко натянутом на голову капюшоне, а другой в маске. Преступники распылили 43-летней домработнице газ из баллончика в лицо и принялись обчищать дом. 

Грабители собрали в доме все ювелирные украшения, какие только нашли, а затем скрылись, прихватив то, что попалось под руку: банковскую карту, 2000 рублей, два мобильных телефона и три планшетных компьютера.

Как сообщается, дом принадлежит предпринимателю, который занимается поставками компонентов, материалов и оборудования для производства металлической посуды.

Видео: архив

Теги: земледельческая улица , петербург , разбой , уголовное дело
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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