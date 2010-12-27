Полиция Петербурга изъяла 66 коробок с листовками и футболками Навального

Правоохранительные органы изъяли на складе "Деловых линий" 66 коробок с агитационным материалом оппозиционера Алексея Навального.

В понедельник. 10 июля, сотрудники центра "Э" пришли на склад "Деловых линий" в доме 52 на Московском шоссе. Около двух часов дня правоохранители провели проверку в хранилище. В результате изъяли 66 коробок, предназначенных для сторонников Алексея Навального.

В коробках было около 250 тысяч агитационных листовок, 61 футболку, а также наклейки и браслеты. Представители власти все материалы кампании Навального увезли с собой.

В "Деловых линиях" объяснили "Фонтанке", что полиция действовала в рамках законодательства. Поэтому сотрудники компании не могли отказывать и чинить препятствия правоохранителям. Также служители закона с аналогичными миссиями пришли в офисы компании в других городах.

Фото: ВКонтакте / Команда Навального | Санкт-Петербург