В Петербурге "покупатели" связали скотчем продавца и ограбили магазин

В Московском районе Петербурга двое мужчин связали продавщицу и ограбили магазин. Женщина смогла описать грабителей.

11 мая ночью в Московском районе Санкт-Петербурга в магазин "Продукты" зашли двое мужчин. Продукты их не интересовали, главной целью было содержимое кассы.

Мужчины связали скотчем 41-летнюю продавщицу ( в ту ночь она была одна за прилавком) и затолкали ее в подсобку. Затем двое начали "обыск".

Пострадавшая смогла описать приступников. Одному около 28 лет, высокий, одет в черный пуховик. Второму около 40 лет, среднего роста. На нем была коричневая куртка и черные кроссовки. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что грабители - мужчины азиатской внешности. Забрали из кассы 7000 рублей выручки и два мобильных телефона.