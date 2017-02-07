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В Петербурге поймали вора-карманника из метро

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"Индивидуальный предприниматель" в свободное время обчищал карманы пассажиров

Накануне вечером в петербургском метро, на станции "Гостиный Двор", задержали 39-летнего мужчину, который пытался обчистить карманы туристки из Франции.

Как сообщается, мужчина вытащил из кармана француженки кошелек с банковскими картами и двумя тысячами рублей. Его вскоре задержали.

В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что задержанный в самом центре Северной столицы карманник по документам числится индивидуальным предпринимателем (собирает мебель), а в свободное от основной работы время, по всей вероятности, промышляет карманными кражами в людных местах.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Видео: архив

Теги: кражи в метро , метро , петербург , поимка вора , поимка карманника
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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