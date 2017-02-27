Полиция сняла 10 зацеперов за день: в том числе взрослых парней и девушку

Транспортная полиция собрала богатый урожай за выходные. В один день на поездах и электричках поймали десять зацеперов. Возраст экстремалов варьировался от 14 до 23 лет.

Праздничные выходные подарили много свободного времени любителям экстремальных поездок на железной дороге. Но транспортная полиция не отдыхала и поймала много зацеперов. За один день правоохранители поймали десять нарушителей. Всех нарушителей поймали на поездах и электричках северо-западного региона.

Возраст зацеперов достаточно разнится: от 14 до 23 лет. На высокоскоростном поезде "Москва-Санкт-Петербург" катались отчаянные парни. Пойманным ребятам оказалось 19 лет и 23 года. Несовершеннолетние же все еще предпочитают цепляться к электричкам. Сразу троих мальчишек сняли с состава на станции Пискаревка.

Остальные нарушители попались за пределами региона. На станции Доровинки в Костромской области с вагона пассажирского поезда "Москва-Хабаровск" сняли парочку. Экстермалами оказались 23-летняя девушка и 21-летний парень. А трое подростков 15 и 16 лет отцепили от грузового вагона на станции Иваново.

Все несовершеннолетние дожидались родителей в отделениях полиции. Мамы и папы получили протоколы о несоблюдении своих обязанностей. А совершеннолетние перед законом будут отвечать сами. Они получат наказание за нарушение правил поведения на транспорте.