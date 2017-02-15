В Петербурге поймали маньяка, который зверски расправлялся с пенсионерками

Задержанный мужчина подозревается в причастности к гибели 30 пожилых женщин

По предварительной информации, изверг представлялся работником ТСЖ или сотрудником социальных служб, чтобы заставить пенсионерок открыть ему дверь. В качестве жертв маньяк выбирал только одиноких пожилых женщин в возрасте от 75 до 90 лет. Проникнув в квартиру, убийца жестоко расправлялся с пенсионерками, как правило, душил их.

Преступник был задержан в Петербурге около месяца назад по подозрению в убийстве женщины в Калуге. В ходе следствия убийца признался в содеянном, а также сообщил о расправе над одной пенсионеркой. На данный момент проверяется его причастность к гибели еще 30 пожилых женщин, обстоятельства убийства которых похожи на преступления, в которых признался задержанный. Сотрудники правоохранительных органов продолжают работу по делу, подробностей о том, к какому количеству убийств оказался причастен мужчина, пока нет.

Видео: Piter.tv