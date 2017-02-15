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В Петербурге поймали маньяка, который зверски расправлялся с пенсионерками

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Задержанный мужчина подозревается в причастности к гибели 30 пожилых женщин

 По предварительной информации, изверг представлялся работником ТСЖ или сотрудником социальных служб, чтобы заставить пенсионерок открыть ему дверь. В качестве жертв маньяк выбирал только одиноких пожилых женщин в возрасте от 75 до 90 лет. Проникнув в квартиру, убийца жестоко расправлялся с пенсионерками, как правило, душил их. 

Преступник был задержан в Петербурге около месяца назад по подозрению в убийстве женщины в Калуге. В ходе следствия убийца признался в содеянном, а также сообщил о расправе над одной пенсионеркой. На данный момент проверяется его причастность к гибели еще 30 пожилых женщин, обстоятельства убийства которых похожи на преступления, в которых признался задержанный.  Сотрудники правоохранительных органов продолжают работу по делу, подробностей  о том, к какому количеству убийств оказался причастен мужчина, пока нет. 
 
Видео: Piter.tv
Теги: маньяк , пенсионерки , петербург , полиция , убийство
Категории: Новости СПб

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