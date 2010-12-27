В Петербурге похитили 72 млн рублей из средств, выделенных на ремонт школы

В Петербурге уличили строительную организацию в хищении 72 миллионов рублей.

В Курортном районе Петербурга обнаружили значительную недостачу денежных средств, которые были выделены на реконструкцию школы №434. Пресс-служба Санкт-Петербурга сообщает, при исполнении госконтракта похитили 72 миллиона рублей.

Известно, что в 2014 году контракт заключили со строительной организацией на сумму 330 миллионов рублей. Она предназначалась для ремонта здания школы и пристройки бассейна. Завершить работы должны были к концу июня 2016 года.

Но в срок сдачи строительная организация не уложилась, кроме того, при прокурорской проверке было выявлено похищение суммы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".