Двое 19-летних парней врезались в столб и погибли на Энгельса: видео с места ДТП

Ночью на проспекте Энгельса Lada врезалась в столб. В результате аварии погибли двое молодых людей. Спасатели вынимали погибших из машины.

Ночью со вторника на среду в Северной столице произошла смертельная авария. На проспекте Энгельса за кольцевой автодорогой Lada врезалась в столб. Как рассказывают очевидцы ДТП, машина ехала с очень высокой скоростью. Из-за этого удар оказался фатальным: машина практически обернулась вокруг опоры.

На место быстро прибыли представители экстренных служб. Спасатели доставали из покореженной машины тела двух молодых людей. Для 19-летний парней поездка с ветерком закончилась трагически. Врачи на месте ЧП не потребовались, так как оба человека в машине были уже мертвы.

По данным отдела пропаганды УГИБДД, авария произошла около дома 173 на проспекте Энгельса около полуночи. Также представители полиции подтвердили информацию свидетелей: обе 19-летний молодых человека скончались на месте от полученных травм.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург