В Петербурге поезд насмерть сбил девушку на Туристской улице

В Петербурге поезд насмерть сбил девушку на железнодорожном переходе.

Сегодня утром, 6 февраля, на железнодорожном переходе по Туристской улице произошла трагедия. Поезд насмерть сбил молодую петербурженку. Об этом пишут очевидцы в социальных сетях. Кто-то говорит, что речь идет о молодой женщине, кто-то говорит о "девушке" и даже "девочке". Так, в обсуждениях уже появились комментарии от ученицы колледжа, которая якобы учится вместе с погибшей.

Причины трагедии не сообщаются. По одной из версий, девушка просто не заметила поезда, по другой - она могла перемещаться в наушниках и не услышать приближения состава. Свидетели сообщают, что у несчастной не было шансов на спасение: петербурженка умерла на месте ЧП от тяжести полученных травм. Прибывшие на место трагедии врачи уже ничем не могли ей помочь. Заметим, что это не первое подобное происшествие в нашем городе. Ранее мы писали, что на станции «Яхтенная» электричка сбила молодого мужчину, который не заметил мчащийся поезд.