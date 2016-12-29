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В Петербурге подросток "минировал" пустую школу

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Лжеминёр ошибся адресом и вместо Ленинского отправил кинологов на Малодетскосельский

Накануне вечером, около восьми часов воскресенья, 5 февраля 2017 года, в экстренную службу "112" позвонил неизвестный и сообщил о том, что в одной из школ Юго-запада Петербурга будто бы заложена бомба. Диспетчер, который принимал звонок, рассказал, что голос звонившего,  по всей вероятности, принадлежал подростку или ребенку.

Подросток сообщил, что школа №522 в доме 86 на Ленинском проспекте «заминирована». После этого «террорист» повесил трубку. Однако быстро было установлено, что школа №552, в которой якобы заложена бомба, в действительности располагается на Малодетскосельском проспекту в Адмиралтейском районе. С 21:10 до 22 часов проводился осмотр помещений учебного заведения и прилегающей территории.

Как водится, ничего подозрительного в помещениях пустой школы обнаружено не было, в том числе никаких взрывчатых веществ или их следов.

Видео: из архива  

Теги: анонимный звонок о бомбе , звонок о минировании , ленинский проспект , петербург
Категории: Новости СПб Терроризм

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