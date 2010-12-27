В Петербурге пешеходный мост на Яхтенной улице стал трехцветным

В створе Яхтенной улицы завершили укладку верхнего слоя разноцветного асфальтобетона.

Ассоциация строителей при поддержке развития транспортной и спортивной инфраструктуры «Открытое пространство» завершила укладку верхнего слоя асфальтобетона на мосту с выходом на Крестовский остров в створе Яхтенной улицы.

Сергей Харлашкин, председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктура Санкт-Петербурга поручил уложить покрытие с использованием разноцветного асфальта. Пешеходный тротуар сделан в синем цвете (асфальт синего цвета применяется в Петербурге впервые), велосипедная дорожка – в красном, а центральная пешеходная зона – в классическом цвете асфальта.

Такая технология покраски повышает безопасность водителей. Цветные поверхности способствуют улучшению видимости при плохой освещенности.

С 2004 года, Группа компаний «АБЗ-1» стала первой в Петербурге по проведению экспериментов по производству и укладке цветных асфальтобетонных смесей. В первые годы использовались только выпуски литого красного асфальтобетона, из которого были сделаны мосты в Екатерининском парке. В настоящее время возможно устройство покрытий практически любых цветов, хотя по-прежнему самым востребованным остаётся красный асфальтобетон.