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В Петербурге первоклассница едва не выбила себе глаз скакалкой

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Школьница получила контузию глаза на занятии гимнастикой

Накануне вечером, 23 января 2017 года, в петербургскую полицию поступила телефонограмма от медиков, к которым привезли девочку-первоклассницу с травмой головы. По предварительным данным, шестилетняя девочка была на занятиях спортивной гимнастикой в одном из петербургских ТРК.

Во время упражнения со скакалкой спортивный снаряд вырвался и угодил ребенку в глаз. Девочку госпитализировали прямо с занятия. Медики  диагностировали у юной гимнастки контузию глазного яблока.

Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: из архива

Теги: петербург , приморский район , травмы на физкультуре , травмы у первоклассницы , травмы у ребенка
Категории: Новости СПб Происшествия

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