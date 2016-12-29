В Петербурге первоклассница едва не выбила себе глаз скакалкой

Школьница получила контузию глаза на занятии гимнастикой

Накануне вечером, 23 января 2017 года, в петербургскую полицию поступила телефонограмма от медиков, к которым привезли девочку-первоклассницу с травмой головы. По предварительным данным, шестилетняя девочка была на занятиях спортивной гимнастикой в одном из петербургских ТРК.

Во время упражнения со скакалкой спортивный снаряд вырвался и угодил ребенку в глаз. Девочку госпитализировали прямо с занятия. Медики диагностировали у юной гимнастки контузию глазного яблока.

Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: из архива