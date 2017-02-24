В Петербурге педофил, сидя в СИЗО, развращал школьниц в Сети

"Сергей Семенов" из соцсети шантажировал девочек их же фотографиями

Подозреваемый в нескольких эпизодах шантажа несовершеннолетних девочек и насильственных действий сексуального характера в отношении них был обнаружен в одном из петербургских СИЗО. Как стало известно, в настоящее время мужчина, который, предположительно, скрывается под никнеймом "Семёнов Сергей", находится в поселке Горелово, в изоляторе временного содержания по поводу другого совершенного преступления.

Всего мужчину подозревают в неподобающей переписке с двумя петербургскими школьницами. Одной из них двенадцать лет, второй немногим больше, тринадцать.

2 февраля мать 12-летней шестиклассницы сообщила полиции, что в октябре 2016 года неизвестный мужчина под ником «Семенов Сергей» через социальную сеть «ВКонтакте» вел с ее дочерью непристойную переписку. А15 февраля 34-летняя жительница Петергофа пожаловалась стражам порядка на того же злоумышленника, который так же вступил с ее дочкой-семиклассницей в переписку, выманил у нее фотографию в полуобнаженном виде и стал шантажировать.

Преступник требовал прислать новые фотографии девочки, все более непристойные, а в случае ее отказа грозился опубликовать имеющееся у него фото в общий доступ.

Видео: архив