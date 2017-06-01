В Сосновой Поляне по горячим следам поймали извращенца, пристававшего к школьнице

Полиция Петербурга задержала гражданина Таджикистана поп подозрению в попытке совершить развратные действия в отношении 15-летней школьницы.

В последний день весны правоохранительные органы Северной столицы охотились за извращенцем. Днем в среду, 31 мая, в отделение полиции пришла 46-летняя петербурженка. Она рассказала, что около часа дня рядом с домом на улице Пограничника Гарькавого незнакомец приставал к ее дочери. Мужчины пытался совершить развратные действия с 15-летней ученицей девятого класса.

Полиция составила описание преступника. И буквально по горячим следам подозреваемого удалось задержать. Им оказался 22-летний гражданин Таджикистана. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются все подробности инцидента, а также мотивы молодого человека.

Накануне Piter.tv сообщал, что у тренера-педофила с Пороховых нашлась еще одна жертва. Сотрудника СДЮШОР подозревают в домогательствах и насилии над детьми в лагере в Белоруссии.