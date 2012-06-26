Австралиец угодил в больницу после кутежа в баре Петербурга

Гражданина Австралии доставили в больницу с многочисленными травмами из бара на канале Грибоедова. Обстоятельства происшествия выясняются.

Иностранные туристы иногда так сильно увлекаются весельем в заведениях Петербурга, что получают травмы. На этот раз пострадал австралиец. 29-летний мужчина веселился в баре "Руки вверх" на набережной канала Грибоедова. Веселье перевалило за полночь и закончилось только около четырех утра из-за травм гражданина Австралии. Предварительно, травмы мужчина получил при падении с высоты. Скорая помощь отвезла его в Мариинскую больницу.

Врачи обнаружили у иностранца многочисленные повреждения: кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом левого предплечья. Об инциденте сообщили в полицию. Выяснить подробности инцидента оказалось трудно, так как сам пострадавший был изрядно пьян, когда поступил в больницу.

Ранее сегодня утром стало известно, что пятилетний ребенок сломал позвонок во время прыжков на батуте в Невском районе. Девочка неудачно упала с мяча и почувствовала боль в груди. Но травме не придали значения. В больницу родители привели девочку только спустя неделю.