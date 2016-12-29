В Петербурге пьяный мужчина угнал автомобиль доставщика пиццы

Автомобиль нашли брошенным спустя несколько часов

Накануне вечером курьер службы доставки пиццы привез заказ на своем служебном автомобиле по адресу на Суздальский проспект. Так как, по словам молодого человека, дверь его "Рено" нередко заедало, он понадеялся, что ничего плохого не случится, и оставил дверь автомобиля открытой.

Кроме того что курьер не запер дверь, он оставил в замке зажигания ключи. Этим не преминул воспользоваться нетрезвый мужчина, который сел за руль припаркованного "Рено Лагуна" и поехал кататься. Вернувшийся хозяин автомобиля не обнаружил его на парковке и обратился в полицию.

Правоохранители обнаружили угнанную машину на Токсовской улице. Вскоре был задержан и похититель автомобиля. Им оказался петербуржец 1996 года рождения. Отмечается, что в момент задержания молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Видео: архив