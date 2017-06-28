В Петербурге пьяный иностранец приставал к детям

Уроженца Узбекистана подозревают в сексуальных преступлениях

В Красносельском районе Петербурга задержали уроженца Узбекистана, 45-летнего мужчину, которого подозревают в серии сексуальных преступлений.

В полицию обратилась 37-летняя женщина, которая рассказала, что во дворе одного из домов по улице Спирина неизвестный мужчина приставал с неподобающими предложениями к детям – мальчику десяти лет и девочке 12-ти. Мужчина, по словам детей, пытался обнимать их и недвусмысленно щупать.

Полицейские задержали предполагаемого извращенца невдалеке от места, где он приставал к детям. 45-летний мужчина был в стельку пьян. Ночь выпивший мужчина провел в отделении полиции.

Видео: архив