Пьяный белорус зверски избил в петербургской бане полицейского

В Невском районе агрессивный гражданин Белоруссии напал на правоохранителя, который по делу приехал в одну из саун города. В результате потасовки полицейский получил многочисленные травмы.

Недавно стало известно, что в Петербурге разгневанный белорус напал на полицейского. Судя по всему, инцидент произошел в одной из саун города, расположенной на Октябрьской набережной. Об этом сообщает Пятый канал.

По предварительным данным, работники бани вызвали наряд полиции в заведение, поскольку один из клиентов вел себя неподобающим образом.

Приехавшие правоохранители попытались задержать 31-летнего дебоширу. Однако тот начал оказывать сопротивление. Он напал на одного из полицейских. В результате потасовки 38-летний сотрудник органов получил многочисленные травмы: ушибы, гематомы и ссадины. Ему потребовалась медицинская помощь.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. В ближайшем будущем также будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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