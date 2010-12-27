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В выходные Петербуржцы отметят традиционный день эрмитажного кота
Сегодня, 17:58
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Shdaria
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В выходные Петербуржцы отметят традиционный день эрмитажного кота

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Традиционный день эрмитажного кота 13 и 14 мая.

В Петербурге в выходные дни эрмитаж подарит встречу с котами, обитающими в подвалах Зимнего дворца. 13 мая у каждого есть возможность принять участие в конкурсе "Мой эрмитажный кот", который будет проводится с 12.00 в Большом дворе Зимнего дворца. Также посетить выставку "Плох тот кот, что не мечтает стать тигром", принять участие в игре «Читая Овидия, или Путешествие с эрмитажным котом», посетить художественную мастерскую и встретиться с котами и кошками, живущими в музее.

В воскресенье праздник начнется с 12.00 до 16.00, программа повторяется, за исключением конкурса "Мой эрмитажный кот".

Попасть в музей можно по входным билетам. Бесплатно могут пройти школьники, студенты, пенсионеры РФ. Комплексный входной билет (Главный музейный комплекс, Главный штаб, Зимний дворец Петра I) стоит 400 рублей для граждан России и Республики Беларусь.

Теги: зимний дворец , петербург , эрмитажный кот
Категории: Лента новостей Новости СПб

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