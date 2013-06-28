Праздник отмечают во всей стране сегодня, 8 июля.

В Петербурге отмечают День семьи, любви и верности. Этот праздник проходит во всей России сегодня, 8 июля.

Старт праздника прошел на Соборной площади Петропавловской крепости. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и председатель городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров поздравили петербургские семьи. На торжественной церемонии семьям, которые прожили вместе более 25 лет, вручили медали "За любовь и верность". Кроме того, молодым семьям с детьми вручили ценные подарки.

"Семья, любовь, - это те ценности, которые являются основой жизни. Семья – это не только крепкий тыл для каждого человека, но и опора государства. Чем больше будет крепких семей, тем сильнее будет наше государство", — заявил Полтавченко.

На Соборной площади также прошло театрализованное представление. Кроме того, для горожан там устроили праздничный концерт.

Фото: gov.spb.ru

Отметят День семьи, любви и верности на Стрелке Васильевского острова. В полдень там уже прошел мотопарад невест, а в 18:00 начнется концертная программа.

Видео: instagram.com/gulyashkat