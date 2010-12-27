Петербуржцы отмечают 71-ю годовщину прорыва морской минной блокады

В Северной столице 5 июня отмечают 71-ю годовщину прорыва минной блокады Ленинграда.

Санкт-Петербург 5 июня празднует 71-ю годовщину прорыва морской минной блокады Ленинграда. Напомним, что в 1946 году дивизионы катеров-тральщиков освободили от мин Большой корабельный фарватер, таким образом открыв прямой путь из Балтики.

В городе в течение дня в разный районах Петербурга проводятся торжественно-траурные мероприятия. Так, на пристани на Средней Невке в ЦПКиО состоялся митинг «Вахта памяти» и церемония возложения цветов к стеле «Морякам тральщиков». Уже по традиции на воду Средней Невки спустят траурный венок. Кроме того, вечером акция памяти пройдёт на Серафимовском мемориальном кладбище.

Фото: "Вконтакте" группы "Военно-патриотический центр РГГМУ" и "Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (ЗакС)"