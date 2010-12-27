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В Петербурге откроют памятник в честь основоположника детской хирургии в Ленинграде
Сегодня, 11:20
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Shdaria
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В Петербурге откроют памятник в честь основоположника детской хирургии в Ленинграде

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В Питере 11 мая откроют памятник основоположнику детской хирургии. Церемония открытия пройдет Детской городской больницы № 2 святой Марии Магдалины.

В Петербурге у Детской городской больницы № 2 святой Марии Магдалины 11 мая состоится открытие памятника именитому детскому хирургу, академику Гирею Баирову, приуроченая к 95-летию со дня рождения. 

Гирей Баиров  — советский и российский врач-педиатр, заведующий кафедрой детской хирургии Санкт-Петербургской педиатрической медицинской академии.

Баиров является одним из осноположников Ленинградской единой службы детской анестезиологии, реаниматологии и неотложной помощи в педиатрии. При его участии в педиатрическом институте была создана кафедра неотлдожной педиатрии. Также он взял на себя ответственность за организацию единой службы детской хирургии в Ленинграде. 

Скончался врач в 1999 году, в возрасте 77 лет. 

Теги: основоположник детской хирургии , петербург , хирургия
Категории: Лента новостей Новости СПб

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