В Петербурге откроется аптека для льготников

В Калининском районе открывается новая аптека АО «Петербургские аптеки». В ней льготники из Петербурга смогут получать необходимые лекарства и медизделия.

По данным городского комитета по здравоохранению, 9 июня на улице Васенко, д.3 открывается новое подразделение АО «Петербургские аптеки» - «Аптека № 3». Помимо классической розничной торговли, в аптеке будет работать льготный отдел, где будут отпускать лекарственные препараты и медицинские изделия для льготников.



С открытием нового подразделеия эта аптечная сеть будет насчитывать 85 аптек, из них 52 - льготные.



В зале будет работать система "Электронной очереди". Льготный отдел оборудован компьютерами, установлено ПО для персонифицированного учета выписки и отпуска лекарств, а также медизделий, для ввода и обработки рецептов, выписанных с использованием системы штрихкодирования и сканеры,что поможет значительно сэкономить время посетителей и работников аптеки.