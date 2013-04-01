В Петербурге на 12 дней открылись 59 елочных базаров

Все места выделены городскими властями. Торговля хвойными красавицами вне одобренных точек будет считаться нарушением.

Со вторника, 20 декабря, в Северной столице можно официально купить натуральную елку. По 59 адресам открылись елочные базары. Все точки одобрены городскими властями. К уже привычным местам добавились еще 20 во всех районах города.

По данным комитета имущественных отношений, в прошлом году 39 предпринимателей заключили договоры на размещение новогодних базаров с елями и пихтами. В этом году было дополнительно заключено еще 20 контрактов. Если прошлогодние контракты длятся три года, то соглашения этого года целых пять.

Больше всего ярмарок с новогодними деревьями в Приморском, Красногвардейском и Красносельском районах. Елочные базары будут работать всего 12 дней: с 20 по 31 декабря.

Если служители закона застанут торговцев за нелегальной торговлей елками, то им грозит штраф. Так как это тянет на административное нарушение за торговлю в неустановленных местах.

Между тем, некоторые решили обеспокоиться о новогоднем дереве необычным способом. На прошлой неделе неизвестные утащили дворовую елку в Шушарах. Позже злоумышленника удалось вычислить по записям камер. Оказалось, что новогоднюю сказку у детей украл мужчина в федеральном розыске.