В Петербурге на Синопской набережной запустили движение по тоннелю, который строился 5 лет

Петербуржские автомобилисты дождались открытия тоннели на Синопской набережной. В ночь с 18 на 19 мая запустили движение по тоннелю у моста Александра Невского, под Херсонской улицей.

В Петербурге в ночь с 18 на 19 мая открыли тоннель у моста Александра Невского, под Херсонской улицей.

Автомобилисты дождались удобства. Раньше сквозной проезд по Синопской к проспекту Обуховской Обороны был закрыт. Водителям машин приходилось объезжать стройку через Амбарную улицу. Кака известно на этой улице всегда заторы, поэтому такой объезд был крайне неудобен.

Теперь транспорт, который будет ехать по набережной в сторону Большеохтинского моста, будет переезжать трамвайные пути перед мостом Александра Невского. Затем вдоль трамвайных путей, где слева от них находится автомобильный тоннель. Об этом рассказывают в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Обратно же, в сторону проспекта Обуховской Обороны, транспорт полностью переключится в новый тоннель.

В тоннеле 2 полосы . Закрытая часть составляет 50,81 метра в длину, а все сооружение растянулось на 308,77 метра. Ширина проезжей части – 7 метров, полосы безопасности – по 1 метру. Минимальный вертикальный габарит – 5 метров.

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