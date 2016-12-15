Открылась выставка кукол художницы, погибшей в теракте в метро Петербурга

В Детской библиотеке иностранной литературы открылась выставка кукол Ирины Медянцевой. Художница скончалась во время взрыва в перегоне между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом".

Во вторник. 4 июля, в Северной столице открылась трогательная выставка кукол художницы Ирины Медянцевой. Экспозиция посвящена памяти дизайнера: автор кукол с большими глазами погибла во время теракта в метро Петербурга.

Экспозиция собрана в Дубовой гостиной Детской библиотеки иностранной литературы в доме 8 на 3-ей Советской. Выставка включает более 20 авторских кукол. А также снимки самой художницы и ее старых работ.

- Ирина была очень талантливым, светлым человеком. Её авторские куклы более 25-ти лет очаровывают людей своими большими добрыми глазами, - отмечается в заявлении организаторов выставки общественной организации "Прерванный полет".

Посетить выставку можно с 4 июля по 1 сентября с десяти утра до шести вечера. Вход свободных.

Ирина Медянцева стала одной из жертв теракта на синей ветке метрополитена. Взрыв в вагоне метро прогремел в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Сейчас идет расследование трагедии, задержаны подозреваемые.

Фото: ВКонтакте / "Прерванный полет", СПб РОО; Александра Шнайдрук