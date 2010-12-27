В Петербурге можно увидеть личные вещи Бродского на выставке в Фонтанном доме

В Петербурге открылась масштабная выставка "Иосиф Бродский. Метафора, которая близка...".

В Петербурге открыли выставку "Иосиф Бродский. Метафора, которая близка…" в Фонтанном доме. На выставке представлена малая часть вещей, что хранятся в музее Анны Ахматовой.

Коллекция начиналась с 1990 года, когда Яков Гордин подарил музею хранившуюся у него библиотеку и часть архива поэта. Такой подарок поступил по предложению Бродского. А также, ценные материалы удалось приобрести у родственников двоюродного брата Иосифа Бродского Михаила Руткиса.

От Марии Соццани-Бродской (вдова поэта) и зарубежных друзей в 2003 году музею в дар досталось различные документы, плакаты, открытки из рабочего кабинета в Саут-Хедли.

В 2015 году удалось включить в собрание вещи из последней квартиры Бродского в Бруклине.

Фото: группа "Вконтакте" "Иосиф Бродский"