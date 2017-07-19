В Петербурге будут судить топ-менеджера Росавтодора

В Петербурге уголовное дело топ-менеджера Росавтодора Тимофея Мещерякова передано в суд. Изначально мужчину подозревали в получении взятки, однако позже выяснилось, что он злоупотреблял полномочиями.

Как сообщает "Фонтанка", в Петербурге уголовное дело топ-менеджера Росавтодора Тимофея Мещерякова передано в Куйбышевский суд.



Обвинение утверждает, что мужчина будучи на должности замруководителя управления земельно-имущественных отношений Росавтодора расплачивался на АЗС топливными картами, которые были оформлены на коммерческие предприятия. Тем же самым занимались члены его семьи.



СК в бесплатной заправке Мещерякова увидел завуалированную взятку (статья 290 УК), но в результате расследования изменил квалификацию на 285-ю "Злоупотребление должностными полномочиями".

Отметим, что в июне 2016 года Мещеряков был арестован, а уже через год выпущен под залог три миллиона рублей.