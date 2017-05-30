В Петербурге отчаянная мать спасла из пруда тонувшего ребенка

Женщина, не раздумывая, прыгнула в воду, когда увидела, что ее ребенок тонет

Накануне вечером встревоженная мать на скорой привезла в детскую больницу имени Раухфуса своего трехлетнего сына. Женщина рассказала, что мальчик поскользнулся на дорожке и свалился в пруд в Александровском парке. Ребенок быстро нахлебался воды и ушел под воду.

Мать мальчика сумела быстро принять единственно возможное решение – она прыгнула в этот же пруд и за несколько минут разыскала его в мутной воде. Когда женщина выволокла мальчика на берег, она вызвала бригаду скорой помощи. Трехлетнего малыша со всей возможной быстротой доставили в больницу.

Как сообщается, жизни мальчика ничто не угрожает.

видео: архив инстаграм