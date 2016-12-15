В Петербурге определился победитель Кубка конфедераций

На "Санкт-Петербург Арене" состоялся финал главного футбольного турнира года, в котором сыграли сборные Германии и Чили.

В Петербурге состоялся финал Кубка конфедераций FIFA 2017. Победителем турнира стала сборная Германии.

Немцы в финале встречались со сборной Чили. Единственный гол забил Ларс Штиндль на 20-й минуте. Этот мяч принес сборной Германии победу в главном футбольном турнире года.

Матч на стадионе "Санкт-Петербург Арене" прошел при аншлаге. На игре присутствовало более 57 тысяч человек. Это рекорд посещаемости турнира.

Перед финалом на стадионе состоялась церемония закрытия Кубка конфедераций. В ней приняли участие легендарный футболист Рональдо, Александр Кержаков и Алексей Смертин, музыканты DJ Smash, Полина Гагарина и Егор Крид, а также ряд других артистов, в том числе Николай Цискаридзе.

Знаменательное спортивное событие повлияло на режим работы петербургского общественного транспорта. Метро будет работать всю ночь, а часть автобусных маршрутов продлит работу до 4 часов утра. Петербуржцы и гости города смогут воспользоваться автобусами № 2, 13, 21, 39, 40, 57, 86, 92, 93, 106, 114, 115а, 123, 127, 137, 145, 153, 154, 157, 161, 184, 186, 187, 200, 210, 326, 397.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС